Из Дальнего вывезли больше тонны пластиковых отходов

Больше 1263 кг пластиковых отходов за месяц поступили на склад ООО "АМ-ГРУПП" из Дальнего. Сейчас работникам компании предстоит спрессовать отходы и направить мусор на материк для дальнейшей переработки.

В пресс-службе администрации областного центра напоминают, что в рамках реализации пилотного экологического проекта в Дальнем в начале августа установили 40 специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Для удобства жителей на них нанесли обозначения видов отходов: пластиковые бутылки, тара от бытовой химии, алюминиевые банки.

Как рассказал генеральный директор ООО "АМ-ГРУПП" Евгений Архипов, перед установкой контейнеров жителям Дальнего объяснили правила раздельного сбора отходов. Для процесса прессовки и отгрузки пластика важно, чтобы в контейнеры не попадал бытовой мусор и предметы, которые не предназначены для вторичной переработки.

Напомним, соглашение о раздельном сборе мусора в Дальнем заключено между региональным министерством ЖКХ, администрацией Южно-Сахалинска, управляющими компаниями и ООО "АМ-ГРУПП". Инициатива будет реализовываться на частные средства в течение 2 месяцев. В дальнейшем полученный опыт намерены применять и в других районах области.