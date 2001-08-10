Следующая неделя будет дождливой на Сахалине

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни на севере Сахалина существенных осадков не будет, температура ночью 12°…17°, днём 20°…25°.

В южных районах в субботу небольшой дождь, на крайнем юге до умеренного, днём осадки прекратятся. Температура ночью 15°…20°, днём 21°…26°. В воскресенье ночью без осадков, 14°…19°, днём местами небольшой дождь, 20°…25°.

В Южно-Сахалинске в субботу ночью и утром дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью 16°…18°, днём 23°…25°. В воскресенье погода не изменится, ночью 15°…17°, днём 22°…24°.

В понедельник сохранится тёплая погода без осадков, лишь на крайнем севере днём пройдут небольшие дожди.

"Во вторник с Тихого океана идёт следующий тайфун. Через Корею он выйдет на Китай и начнёт быстро терять силу. Тайфун не такой мощный, как предыдущий. В среду воздушная масса с дождями с Китая выйдет на Сахалин, осадки продолжатся и в четверг. И только в пятницу днём антициклон с Якутии рассеет облака, дожди прекратятся, а затем похолодает", - говорят синоптики.

Что касается Курил, в выходные дни здесь преимущественно без осадков. Температура 11°…16°, днём на юге 17м…22°. В понедельник на севере гряды дождь, на юге без осадков, в дальнейшем на юге туманы с моросью, на севере с середины недели дожди.