Следующая неделя будет дождливой на Сахалине
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни на севере Сахалина существенных осадков не будет, температура ночью 12°…17°, днём 20°…25°.
В южных районах в субботу небольшой дождь, на крайнем юге до умеренного, днём осадки прекратятся. Температура ночью 15°…20°, днём 21°…26°. В воскресенье ночью без осадков, 14°…19°, днём местами небольшой дождь, 20°…25°.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью и утром дождь, днём без существенных осадков. Температура ночью 16°…18°, днём 23°…25°. В воскресенье погода не изменится, ночью 15°…17°, днём 22°…24°.
В понедельник сохранится тёплая погода без осадков, лишь на крайнем севере днём пройдут небольшие дожди.
"Во вторник с Тихого океана идёт следующий тайфун. Через Корею он выйдет на Китай и начнёт быстро терять силу. Тайфун не такой мощный, как предыдущий. В среду воздушная масса с дождями с Китая выйдет на Сахалин, осадки продолжатся и в четверг. И только в пятницу днём антициклон с Якутии рассеет облака, дожди прекратятся, а затем похолодает", - говорят синоптики.
Что касается Курил, в выходные дни здесь преимущественно без осадков. Температура 11°…16°, днём на юге 17м…22°. В понедельник на севере гряды дождь, на юге без осадков, в дальнейшем на юге туманы с моросью, на севере с середины недели дожди.
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