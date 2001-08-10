Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2020
Сегодня 03:14
75,59|89,48|43,21
Житель Корсакова выхватил портативную колонку из рук ребенка
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Городской бассейн возобновляет работу для населения

Городской бассейн возобновляет работу для населения

 

Сегодня городской бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска возобновляет свою работу после проведения планового ежегодного технического обслуживания.

Напомним, что за время закрытия в спортивной школе по плаванию выполнили необходимые плановые профилактические и ремонтные работы. По вопросам посещения и работы бассейна необходимо обратиться к администратору СШ по плаванию по телефону 22-79-67.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?