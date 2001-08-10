«Шепот звезд» на «Горном воздухе» подарил незабываемый вечер сахалинцам и гостям острова

Фестиваль «Шепот звезд» на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», успевший уже стать традиционным, подарил своим гостям незабываемый вечер в пятницу, 4 сентября. Мероприятие началось еще засветло и продолжалось до полуночи. Десятки активностей, фуд-корт, музыкальная и танцевальная программы превратили фестиваль в настоящий праздник.

- В этом году «Шепот звезд», несмотря на перенос сроков проведения, объединил больше двух тысяч человек. Особенно радует, что к нам приходят не только наши дорогие сахалинцы, но и жители других регионов, и даже те, кто впервые оказался на острове. Мы стремимся создать больше различных активностей, чтобы СТК «Горный воздух» круглый год был настоящей точкой притяжения, - рассказала специалист по связям с общественностью СТК «Горный воздух» Анастасия Ульянова.

Сахалинское бабье лето подарило гостям «Шепота звезд» теплую солнечную погоду. Благодаря этому все задуманные площадки смогли развернуться в полную силу. Участники фестиваля попробовали себя в роли художников, поиграли в подвижные и интеллектуальные игры, а продуманная музыкальная программа позволила не только послушать песни различных музыкальных коллективов города, но и спеть вместе с ними.

На ура прошли и танцевальные мастер-классы, на которых каждый желающий смог научиться выполнять различные движения и значительно прокачать свои навыки.

Особой популярностью пользовалась мини-ярмарка, включившая зону фуд-корта, которая обеспечила гостей фестиваля горячими напитками, сладостями и различными другими угощениями, а также различные сувенирные лавки.

Всегда душевную, притягательную атмосферу создают те участники фестиваля, которые приходят на площадку с пледами, и располагаются на склонах горы в предзакатные часы.

- Я остался в большом восторге от «Шепота звёзд». Очень добрая, праздничная атмосфера, непринужденная обстановка, масса активностей, восхитительные виды, воздух - можно только позавидовать! Я очень рад, что за свою короткую поездку мне посчастливилось застать это мероприятие. Именно здесь удалось постичь не только всю красоту природы Сахалина, но и разгадать добрый характер жителей этого прекрасного, и в какой-то степени сурового уголка планеты! - поделился своими впечатлениями путешественник из Санкт-Петербурга Борис Гармин.

Особенно приятной частью фестиваля «Шепот звезд» стал розыгрыш призов, главным из которых стала поездка на знаменитый маяк «Анива» для двоих.

- Каждый год к фестивалю присоединяется все больше друзей и партнеров, которым мы очень благодарны за активное участие и помощь в организации. Только все вместе мы можем создать по-настоящему привлекательное для людей разных возрастов и вкусов мероприятие. Спасибо тем, кто с нами не первый год и тем, кто принял участие впервые, - отметила Анастасия Ульянова.

До старта нового горнолыжного сезона остается всего несколько месяцев и СТК «Горный воздух» продолжит радовать своих гостей увлекательными мероприятиями теперь уже золотой осенью и ждет жителей и гостей острова на своих склонах.