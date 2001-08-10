Два класса в сахалинских школах переходят на дистанционное обучение

Коронавирусной инфекцией заболели пятиклассник из школы №22 Южно-Сахалинска и четвероклассник из школы №3 Корсакова. Оба класса на две недели перейдут на дистанционное обучение.

Все ученики, а также педагоги, которые контактировали с заболевшими детьми, сдадут анализы на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в кабинетах образовательных учреждений проведут дополнительную дезинфекцию, сообщили в правительстве области.

Напомним, на прошлой неделе на удаленный формат занятий перешел десятый класс макаровской школы №2, а также восьмой класс анивской школы №1. Всего на дистанционное обучение на Сахалине перевели 5 классов.

Отметим, что в школах Сахалинской области регулярно производится тщательная санитарная обработка. Образовательные учреждения оснащены антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве. Учителя и ученики в начале дня проходят термометрию.