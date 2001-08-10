Южносахалинцев приглашают воспользоваться мобильными прививочными пунктами

В областном центре стартовала прививочная кампания против гриппа. Для удобства горожан привиться теперь можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных пунктах, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

С сегодняшнего дня, и каждый последующий понедельник сентября и октября, мобильная бригада будет работать на пл. Ленина с 11.00 до 18.00. В выходные дни вакцинироваться можно в парке в мобильном пункте также с 11.00 до 18.00. Сейчас решается вопрос об организации прививочных площадок в крупных торговых центрах. О графике будет сообщено дополнительно.

В обязательном порядке перед вакцинацией осмотр проводит врач-терапевт. Вакцинация является бесплатной. Проводится препаратом Совигрипп.

Медики отмечают, что пройти иммунизацию в этом году особенно важно – вероятна одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции. А значит можно заболеть и тем, и другим.

Дополнительную полезную информацию можно получить в соответствующем разделе официального сайта администрации «Здоровый Южный» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3095/1651.