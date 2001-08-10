Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На нескольких улицах в Невельске отключат электричество 9 и 10 сентября

На нескольких улицах в Невельске отключат электричество 9 и 10 сентября
Часть потребителей Невельска останется без света 9 и 10 сентября.
 
По информации филиала ПАО "Сахалинэнерго", в связи с проводимыми работами в среду и четверг с 09:00 до 17:00 без электроэнергии будут оставаться потребители:
 
Село Колхозное, ФАП, водозабор, ООО "Невельский АгроСнаб", котельная № 10, детсад № 11, Невельская ЦРБ, лесхоз;
 
улицы:
  • Яна Фабрициуса;
  • Гоголя;
  • Горького;
  • Чехова;
  • Пограничная.
Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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