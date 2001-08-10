Команда из Поронайска приняла участие в федеральном этапе соревнований по робототехнике «Инженерные кадры России»

Команда центра детского творчества г. Поронайска «Эврика» приняла участие в федеральном этапе соревнований по робототехнике «Инженерные кадры России».

Объединения технической направленности в центре детского творчества г. Поронайска стали очень популярны среди детей и подростков. Показывать результаты своей работы, учащиеся объединений стараются на различных конкурсах и соревнованиях.

Путевку на самое крупное соревнование по робототехнике в России «РОБОФЕСТ-2020» учащиеся объединения «Космическая одиссея» получили в феврале 2020 г. В команду «Эврика» входят Тимофей Писарев, Никита Штанько, руководитель Александр Шаройкин. Команда стала абсолютным победителем III регионального этапа всероссийских робототехнических соревнований «ИКаР-ТЕХНО» с проектом «Автоматизированная деревообрабатывающая линия по производству модульного жилья». Идея проекта состоит в том, что при помощи автоматизации производства на деревообрабатывающих предприятиях можно организовать изготовление экологически чистых модульных домов посредством деревообрабатывающего промышленного комплекса.

На подготовку к всероссийскому технологическому фестивалю «РОБОФЕСТ-2020», который проходил в заочном режиме в Москве, у ребят было всего месяц. В марте 2020 на фестиваль были направлены конкурсные материалы (инженерная книга, видеоролик участка линии, заявка на участие).

В мае 2020 г. стало известно, что наша команда «Эврика» заняла 1 место в номинации «Оценка механизмов» с проектом «Автоматизированная деревообрабатывающая линия по производству модульного жилья».

31.08.2020 г. командой «Эврика» были подготовлены и направлены конкурсные материалы (презентация, видеоролик работы модели производственного участка, фотографии) на заключительный этап соревнований по робототехнике «Инженерные кадры России». Фестиваль «РОБОФЕСТ-2020» будет проходить в конце сентября дистанционно, в онлайн формате.