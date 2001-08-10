Клуб «Бумеранг» вернулся из экспедиции в район Шантарских островов. Экспедиция была организованна в рамках проекта «Друзья океана: Дальний Восток» при поддержке Фонда президентских грантов, ООО «Экоспас» ООО «Дальневосточные экспедиции» и ООО «Водный мир».

Целью экспедиции было посетить места, где проводятся туры по наблюдению за гренландскими китами – это бухта Врангеля и залив Николая. Бумеранговцы совместно с российскими и международными экспертами подготовили памятки о безопасном взаимодействии с морскими млекопитающими для всех, кто работает на море. Во время экспедиции общественники общались с туристами и гидами, передавали им памятки, обсуждали, как сделать контакт человека с китами наиболее безопасным. По итогам экспедиции будет сделан фильм, его планируется представить на международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики».

Морской маршрут экспедиции начинался в заливе Помрь в районе села Некрасовка на севере Сахалина. Оттуда катамаран отправился к материку – этот переход занял практически сутки. Переждав непогоду в протоке озера Мухтеля, группа отправилась к мысу Врангеля, а затем и в залив Николая. Несколько дней группа находилась в гостях у туроператоров. Ребята испытали на себе все правила наблюдения за китами с сап-бордов, каяков, лодки, с прибрежных скал и с использованием дронов. На обратном пути группа посетила залив Рейнеке и мыс Литке.

Путешественники прочувствовали, что океан может быть суровым. На фоне этого солнечная бухта Врангеля со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой воспринимается как рай. Не зря киты выбрали её. Но не верьте фотографиям – это всё то же Охотское море, которое требует постоянной собранности туристов. Путешествие к гренландским китам для любого горожанина станет также и откровением об Охотском море.

Район Охотского моря, где проходила экспедиция, путешественники обычно обобщенно называют Шантарскими островами. Это место славится очень сильными приливами и отливами. Сезон для посещения этих мест короткий - ещё в июле встречаются льдины в море, а к середине сентября шторма становятся регулярными. Здесь невероятные течения, которые визуально похожи на реки, протекающие прямо в море и несущие огромные коряги. По этой причине завалы плавника на берегу могут быть по несколько метров. Ну и конечно туманы - от них зависит сколько островов, мысов и берегов увидят путешественники.

Экспедиция проходила именно в тех местах, где в 2018 году были отловлены 12 косаток. И теперь, спустя 2 года, исследователи и гиды замечают, что косаток стали встречать значительно реже, чем раньше. Благодаря защите сотен россиян в Охотском море уже два года не добывают косаток. Хочется верить, что их семьи восстановятся после тяжёлой утраты детёнышей.

Некоторые коммерсанты выбрали другой путь, они нашли способ более устойчивого и экологичного развития бизнеса. В нескольких заливах северо-западной части Охотского моря компании организуют туры по наблюдению за китами. Во всём мире это называется вейлвотчинг.

Вейлвотчинг – это реальный путь развития экономической деятельности без вылова животных из их среды обитания. Он заслуживает развития на Дальнем Востоке, но при этом требует высокой ответственности и согласованности действий между всеми, кто работает в этом районе! Организаторы таких туров обязаны выполнять целый ряд правил работы на судах рядом с китами, чтобы не мешать их кормлению, отдыху и естественному поведению. Ведь именно это стремятся увидеть люди – китов в природе. Такими, как их создала природа.

Популяция гренландских китов, которую наблюдают в Охотском море – это самая южная группа китов, которых ещё называют полярными. Гренландские киты занесены в международный красный список и в Красную книгу России. В Охотском море их с середины 19 века добывали китобои. От нескольких тысяч китов осталось пару сотен. Потрясает понимание, что с нами в бухте плавают морские долгожители, которые пережили китобоев.

В России нет официальных документов, регламентирующих поведение рядом с китами, поэтому огромную роль играют личная ответственность и бережное отношение к природе каждого: от простого посетителя до гидов, судоводителей и даже научных консультантов и поваров. Для многих людей увидеть кита — это мечта. Задача туроператоров сделать так, чтобы эта мечта сбылась у сотен людей. А значит, надо всё организовать так, чтобы киты не ушли, чтобы туризм не мешал им. Участники экспедиции тоже имеют мечту – чтобы киты и люди нашли гармонию.

Туристы могут наблюдать за китами с сап-бордов. Это небольшие судёнышки без шумных моторов, на которых можно подойти к месту, где были замечены киты с берега. И надо просто остановиться и ждать. Погони за китами недопустимы! И уж тем более не нужно пытаться потрогать кита. Надо уметь ждать и смотреть вокруг - самые терпеливые наездники сапов будут вознаграждены тем, что киты начнут всплывать и пускать фонтаны совсем рядом. А ещё могут виртуозно близко проплыть под сапом, показать грудные плавники и хвост и даже поднять голову над водой. При кормлении киты поворачиваются на бок так, что удаётся разглядеть веер китового уса у них во рту.

Часть туристов наблюдает за животными с берега. Но самая зрелищная картина открывается при использовании дрона. В те часы, когда вода достаточно прозрачная, киты видны полностью. Можно увидеть, как они чешутся о камни в надежде быстрее сбросить старую кожу и полинять. Или как киты плывут целой стаей с раскрытыми ртами и собирают планктон. Учёным работа с дроном помогает различить животных по рисунку пятен и царапин на теле.

Бумеранговцы второе десятилетие проводят экспедиции и проекты в Охотском море. Общественники видели достаточно много уникальных и хрупких природных уголков, которые притягивают путешественников и учёных. Задача людей - объединиться для сохранения таких мест. Туроператоры, учёные, туристы и инициативные группы должны принять чёткие правила поведения в доме морских животных. Только так получится сохранить баланс между деятельностью человека и жизнью дикой природы.