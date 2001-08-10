Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более тысячи южносахалинцев примут участие в праздничном шествии, посвященном Дню города

Более тысячи южносахалинцев примут участие в праздничном шествии, посвященном Дню города

Южно-Сахалинск готовится к празднованию 138-го дня рождения. В этом году торжество пройдет 12 сентября.

Традиционно старт праздничным мероприятиям даст массовое костюмированное шествие, в котором примут участие около 1200 горожан (более 20 организаций, учреждений образования, культуры, творческие объединения, танцевальные студии).

Шествие, как и в прошлом году, пройдет на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Старт — в 10.00. Каждая организация расскажет о себе в формате творческой презентации с использованием музыкального и шумового сопровождений, девизов и речевок, фирменного стиля и символики Южно-Сахалинска. Команда, которая продемонстрирует в шествии самую оригинальную идею и красочное оформление колонны, будет награждена переходящим кубком, сообщили в администрации города.

Подробная информация о праздновании Дня города будет размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, а также в официальных аккаунтах мэрии в социальных сетях.

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