Более тысячи южносахалинцев примут участие в праздничном шествии, посвященном Дню города
Южно-Сахалинск готовится к празднованию 138-го дня рождения. В этом году торжество пройдет 12 сентября.
Традиционно старт праздничным мероприятиям даст массовое костюмированное шествие, в котором примут участие около 1200 горожан (более 20 организаций, учреждений образования, культуры, творческие объединения, танцевальные студии).
Шествие, как и в прошлом году, пройдет на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Старт — в 10.00. Каждая организация расскажет о себе в формате творческой презентации с использованием музыкального и шумового сопровождений, девизов и речевок, фирменного стиля и символики Южно-Сахалинска. Команда, которая продемонстрирует в шествии самую оригинальную идею и красочное оформление колонны, будет награждена переходящим кубком, сообщили в администрации города.
Подробная информация о праздновании Дня города будет размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, а также в официальных аккаунтах мэрии в социальных сетях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:12 2 Сентября Михаил Мишустин поддержал предложения Валерия Лимаренко по развитию энергетики Сахалинской области
09:34 3 Сентября В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19
10:42 3 Сентября Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
11:32 3 Сентября Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
16:42 10 Августа Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу
15:04 11 Августа Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?