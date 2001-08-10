Строительство пансионата для ветеранов в Корсакове идет с опережением сроков
Строительство пансионата для ветеранов в Корсакове идет с опережением сроков. Социальный объект возводят на средства бюджета области. К сегодняшнему дню строительство здания завершено практически наполовину.
Работы развернулись во втором микрорайоне с июня прошлого года. Здесь на площади почти в три гектара уже видны очертания будущего пансионата. Трехэтажное здание, по своему виду напоминающее круизный лайнер, разделено на два корпуса: жилой и административный.
В первом расположатся 40 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Их площадь составит 53 и 77 квадратных метров соответственно. В административном корпусе разместят медицинский блок с процедурным кабинетом, тренажерным залом и зоной отдыха. На территории пансионата предусмотрят прогулочные площадки, озеленение и места отдыха с малыми архитектурными формами.
– Для жителей с ограниченными физическими возможностями в здании предусмотрены специальные лифты, а квартиры для них будут исключительно на первом этаже, – рассказал начальник отдела проектной подготовки и организации капитального ремонта областного министерства соцзащиты Александр Ким.
Как отметил исполнительный директор подрядной организации "Глобус-СК" Игорь Борох, в настоящее время строительство объекта идет с опережением графика примерно на месяц.
– Сейчас мы одновременно ведем работы сразу по нескольким направлениям: занимаемся кровлей, устанавливаем внутренние перегородки, подводим наружные сети отопления, водоснабжения и водоотведения, планируем участок под благоустройство, – пояснил Игорь Борох.
Ввод в эксплуатацию нового социального объекта в Корсаковском районе запланирован в октябре 2022 года, подчеркнули в пресс-службе правительства региона.
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