Больше 2 тысяч сахалинцев уже сделали прививку от гриппа
Больше 2 тысяч сахалинцев уже сделали прививку от гриппа. Иммунизацию жители Сахалинской области проходят не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных пунктах вакцинации. В Южно-Сахалинске передвижные пункты установили в местах массового отдыха. Привиться жители областного центра смогли в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, а также на фестивальной площадке «Острова-рыбы» у Дома торговли.
– Пришли с подругой в парк на прогулку и заодно сделали прививки, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Лариса Петрова. – Это очень удобно, не нужно отпрашиваться с работы и идти в поликлинику. Прививки я делаю регулярно на протяжении уже 10 лет. Это помогает сохранять здоровье и не болеть в период подъема простудных заболеваний.
Передвижные пункты вакцинации в прошедшие выходные дни были развернуты во многих районах области. В Александровске-Сахалинском, Долинске, Невельске и Тымовском местные жители смогли пройти иммунизацию на центральных площадях во время массовых гуляний, посвященных празднованию дней города.
– Вакцинация сегодня является самым эффективным способом профилактики гриппа. Каждый год состав вакцины обновляется с учетом актуальных штаммов вируса, которые прогнозируются в предстоящем сезоне, – отметила Елена Столярова, главный врач областного центра медпрофилактики. – Кроме того, мы рекомендуем провести сочетанную иммунизацию против гриппа и пневмококковой инфекции. Такие прививки закладывают фундамент специфической невосприимчивости сразу к нескольким опасным заболеваниям.
Медики отмечают, что в этом сезоне прививочная кампания особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и вирус гриппа, и коронавирус. Особенно прививки необходимы тем, кто находится в зоне риска – это пожилые люди, дети, работники общественной сферы и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Специалисты напоминают, что для выработки иммунитета организму необходимо 2-3 недели после введения вакцины. Поэтому наиболее эффективно проведение прививок именно сейчас, до начала подъема заболеваемости вирусными инфекциями.
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