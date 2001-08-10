На морской линии Кунашир-Шикотан теперь работают два плашкоута вместо одного. Это связано с тем, что вертолет Ми-8, задействованный в перевозке пассажиров, сейчас проходит техническое обслуживание. Ремонтные работы воздушного судна планируется проводить до 13 сентября.

Воспользоваться плашкоутами жители и гости островов могут по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Продажа билетов на Кунашире стартует в 7:30, а уже в 8:00 судно выходит к Шикотану. В обратном направлении рейс отправляется в 13:30. При необходимости – к примеру, в случае отмены рейса из-за плохих погодных условий – плашкоуты могут задействовать в выходной день.