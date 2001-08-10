Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2020
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В селе Яблочное на карантин закрыли группу в детском саду №4 «Маячок»
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В селе Яблочное на карантин закрыли группу в детском саду №4 «Маячок»

В селе Яблочное на карантин закрыли группу в детском саду №4 «Маячок». В дошкольном учреждении Холмского района выявили воспитанницу с коронавирусной инфекцией. По решению регионального управления Роспотребнадзора старшую группу детсада закрыли на 14-дневный карантин, сообщили в правительстве области.

Всех контактных детей и сотрудников протестируют на наличие инфекции и отправят на компьютерную томографию легких. В учреждении запретили проводить массовые мероприятия и принимать новых воспитанников в группы.

Возобновит работу детский сад после полной санобработки помещений всех групп, пищеблока, мест общего пользования и проверки их результатов контролирующими органами.

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