В селе Яблочное на карантин закрыли группу в детском саду №4 «Маячок». В дошкольном учреждении Холмского района выявили воспитанницу с коронавирусной инфекцией. По решению регионального управления Роспотребнадзора старшую группу детсада закрыли на 14-дневный карантин, сообщили в правительстве области.

Всех контактных детей и сотрудников протестируют на наличие инфекции и отправят на компьютерную томографию легких. В учреждении запретили проводить массовые мероприятия и принимать новых воспитанников в группы.

Возобновит работу детский сад после полной санобработки помещений всех групп, пищеблока, мест общего пользования и проверки их результатов контролирующими органами.