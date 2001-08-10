В Сахалинской области в тридцатый раз стартовал конкурс «Учитель года». Участие в нем принимают 22 педагога из 14 муниципальных образований. Это учителя биологии и химии, истории и обществознания, английского языка, математики, а также логопеды и психологи. Стаж работы – от 3 до 25 лет. Торжественная церемония открытия профессионального марафона состоялась сегодня в доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска. Здесь прошел концерт, во время которого конкурсантам показали главный приз – хрустального пеликана.

Собравшихся поприветствовали заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук и министр образования региона Анастасия Киктева.

– Все участники конкурса успешно прошли муниципальные этапы, а это значит, вы уже победители. Каждый из вас профессионал своего дела, талантливый педагог. Я уверен, на конкурсе вы это подтвердите. Желаю всем удачи, а членам жюри – легкого решения, – отметил Владимир Ющук.

– Это, безусловно, большой праздник для сферы образования. В конкурсе участвуют яркие, любящие свое дело педагоги. Профессиональное состязание помогает им становиться еще лучше. Коллеги, я желаю вам получить на конкурсе только положительные эмоции, обрести полезные знакомства, раскрыть свой творческий потенциал. Удачи всем! – сказала Анастасия Киктева.

В этом году выросло количество направлений конкурса. Впервые лучших определят среди педагогов-дефектологов и педагогов-психологов. Еще одна важная особенность – больше всего участников среди учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

Во время очного этапа конкурсанты выступят с мастер-классом перед коллегами, проведут публичную лекцию и поучаствуют в разговоре с министром. Кроме того, в рамках профессионального состязания педагоги и дефектологи организуют открытые уроки и внеурочные мероприятия. Работники дошкольных учреждений выступят с учебным занятием и покажут досуговое мероприятие. Педагоги-психологи пройдут профессиональный квест и выполнят практическое задание. Сегодня конкурсанты представили свои «визитные карточки».

– Участие в конкурсе – это прежде всего возможность для профессионального роста и развития. Наступившую неделю встречаю с позитивным настроем. Я думаю, что все получится, так как позади несколько месяцев долгой подготовки, – поделилась Елена Уварова, педагог-психолог детского сада «Росинка» села Сокол Долинского района.

Традиционно оценивать конкурсантов будет четыре состава жюри: большое, которое определит лауреатов и победителей, предметное, альтернативное и ученическое. В состав большого жюри входят специалисты сахалинского министерства образования, областной Думы, профсоюза работников образования, регионального центра оценки качества образования, Института развития образования и Сахалинского госуниверситета. Предметное жюри состоит педагогов-предметников, победителей и лауреатов конкурса прошлых лет. Альтернативное жюри – это лауреаты и победители «Учителя года-2019». В состав ученического жюри войдут старшеклассники, которые показывают отличные успехи в учебе, на олимпиадах и конкурсах.

«Учитель года» организуют областное министерство образования совместно с региональным центром оценки качества образования. В течение долгого времени генеральным партнером педагогического состязания является международный консорциум «Сахалин – 1» в составе компании-оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Имена лучших педагогов региона озвучат 11 сентября на торжественной церемонии закрытия конкурса. Абсолютные победители в четырех номинациях примут участие в финале Всероссийских конкурсов профессионального мастерства.