Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без электроэнергии 9 сентября

Часть Южно-Сахалинска останется без электроэнергии 9 сентября
Часть Южно-Сахалинска останется без света завтра, 9 сентября.
 
Как сообщают в ПАО "Сахалинэнерго", на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях пройдут плановые ремонтные работы.
 
С 09:00 до 19:00 без света останутся: 
 
- ул. Украинская, 70, 72, 72/5, 72/6, 72/47;
 
- ул. Кирпичная;
 
- ул. Рязанская.
 
С 11:00 до 16:00:
 
- ул. Ленина, 553, 569;
 
- ул. 2-я Центральная, 1в в Хомутово. 
 
С 09:00 до 17:00:
 
ул. Науки в Новоалександровске.
 
С 09:00 до 15:00 света не будет в домах: 
 
- ул. Емельянова, 21;
 
- ул. Комсомольска, 227;
 
- пр. Мира, 239б,в, 241, 241а;
 
- ул. Пуркаева, 74, 76, 80;
 
- ул. Сахалинская,  32а, 34, 35, 38, 49;
 
- ул. Дзержинского, 12, 12-а;
 
- ул. Милицейская, 13, 13-а.
 
Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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