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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется без электроэнергии 9 сентября
Часть Южно-Сахалинска останется без света завтра, 9 сентября.
Как сообщают в ПАО "Сахалинэнерго", на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях пройдут плановые ремонтные работы.
С 09:00 до 19:00 без света останутся:
- ул. Украинская, 70, 72, 72/5, 72/6, 72/47;
- ул. Кирпичная;
- ул. Рязанская.
С 11:00 до 16:00:
- ул. Ленина, 553, 569;
- ул. 2-я Центральная, 1в в Хомутово.
С 09:00 до 17:00:
ул. Науки в Новоалександровске.
С 09:00 до 15:00 света не будет в домах:
- ул. Емельянова, 21;
- ул. Комсомольска, 227;
- пр. Мира, 239б,в, 241, 241а;
- ул. Пуркаева, 74, 76, 80;
- ул. Сахалинская, 32а, 34, 35, 38, 49;
- ул. Дзержинского, 12, 12-а;
- ул. Милицейская, 13, 13-а.
Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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