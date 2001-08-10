Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц. Об этом пишет РИА Новости

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", - сказала она.

Также Самойлова пояснила, что учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.

Руководитель ведомства призвала проанализировать, каким образом это происходило и отметила, что нужно сделать из этого "выводы на будущее".