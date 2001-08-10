Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц. Об этом пишет РИА Новости.
 
"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", - сказала она.
 
Также Самойлова пояснила, что учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.
 
Руководитель ведомства призвала проанализировать, каким образом это происходило и отметила, что нужно сделать из этого "выводы на будущее".

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