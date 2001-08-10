Сахалинцев приглашают принять участие в Кроссе нации

Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» пройдёт в Сахалинской области. Традиционное легкоатлетическое физкультурное мероприятие состоится 19 сентября.

Главный, региональный парад открытия соревнований проведут в Южно-Сахалинске, на площади Победы в 9:30. Отсюда же, в 10:00, будет дан первый старт.

Принять участие в забеге могут жители Сахалинской области при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и справки о допуске врача.

Соревнования будут разбиты на возрастные группы и дистанции. 1000 метров смогут пробежать мальчики и девочки 2010 года рождения и младше. 4 километра будут преодолевать юноши и девушки 2000 года рождения и младше, а также мужчины и женщины 1999 года рождения и старше. 6-километровую дистанцию смогут пробежать девушки 2000 года рождения и младше. Юноши 2000 года рождения и младше, а также женщины 1999 года рождения и старше будут бежать 8 километров. Максимальная, 12-километровая трасса будет доступна для мужчин 1999 года рождения и старше. Участники с ограниченными возможностями, вне зависимости от пола, смогут преодолеть дистанцию 1000 метров.

Победители регионального старта в Южно-Сахалинске в каждой возрастной группе получат кубки Минспорта России. Призёры соревнований - медали и грамоты Министерства спорта России. Победители муниципальных соревнований получат кубки областного министерства спорта, а призёры – медали и грамоты.

Предварительная регистрация доступна с 07.09.2019 https://forms.gle/V5RkL8tmMyWVba8t8 а также по ссылке на сайте министерства спорта Сахалинской области. Также предварительную заявку можно подать по электронной почте: kn-16@bk.ru

Комиссия по допуску участников в г. Южно-Сахалинске будет работать с 14 по 18 сентября, с 10:00 до 17:00 и 19 сентября с 7:00 до 9:00 по адресу: ул. Горького, 7 (стадион «Спартак»), тел. факс 8(4242) -24-20-08, тел. 8(4242) -76-19-13.

Каждый участник соревнований должен будет представить в комиссию по допуску участников следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- справку о допуске врача;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.