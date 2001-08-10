Ремонт участка ул. 2-й Центральной в Южно-Сахалинске завершат ко Дню города

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорожном участке ул. 2-й Центральной от ул. Ивана Куропатка до ж/д путей уже завершили все основные виды работ.

Подрядчик ООО СКФ «Спецстрой» произвел укладку асфальта на участке протяженностью 1,4 километра, установил уличное освещение, обустроил канализационную сеть, включающую в себя дождеприемные колодцы и локальные очистные сооружения, которые будут фильтровать дождевую воду.

Сейчас рабочим осталось выполнить менее 10 % от запланированного. Обустроить тротуары возле нового моста, нанести дорожную разметку и восстановить благоустройство. Кроме того, в данный момент демонтируется временный мост, установленный для объезда на время выполнения ремонтных работ. Новый мост через реку Хомутовку получился шире предыдущего и выполнен с размещением полноценных тротуаров.

По муниципальному контракту срок завершения работ — 1 октября текущего года, но по распоряжению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина подрядчика попросили ускориться и работы будут завершены ко Дню города Южно-Сахалинска.