Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту
Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту. За счет бюджетных средств свою квалификацию повысили сотрудники птицефабрики «Островная», АО «Сахалинская коммунальная компания» и МУП «Городской водоканал».
Обучение проводилось по направлениям: «Складская логистика на предприятии», «Эффективное управление производственным участком», «Управление запасами», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация газовых котельных», «Автоматизированные системы управления», «Бухгалтерский учет экономический анализ» и другим. В качестве образовательных площадок выступили Учебный центр Сахалинэнерго и Научно-исследовательский центр обеспечения безопасности строительного комплекса.
– Повышение квалификации работников – это один из инструментов повышения производительности труда. Новые компетенции, знания и навыки, которые получили специалисты, позволят им работать на самом современном оборудовании и стать универсальными профессионалами. Предприятия за счет этого увеличат производительность труда, – отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.
Отметим, что в 2020 году обучение в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдут 75 работников сахалинских предприятий. К 2024 году число таких работников должно составить не менее 791 человека.
Кроме того, нацпроект позволит до 90 процентов повысить удовлетворенность граждан деятельностью служб занятости. Они должны стать современными кадровыми центрами, а их специалисты – персональными консультантами для каждого, кто обращается в поисках работы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 3 Сентября В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19
10:42 3 Сентября Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
11:32 3 Сентября Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
16:42 10 Августа Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу
15:04 11 Августа Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?