Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту

Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту

Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту. За счет бюджетных средств свою квалификацию повысили сотрудники птицефабрики «Островная», АО «Сахалинская коммунальная компания» и МУП «Городской водоканал».

Обучение проводилось по направлениям: «Складская логистика на предприятии», «Эффективное управление производственным участком», «Управление запасами», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация газовых котельных», «Автоматизированные системы управления», «Бухгалтерский учет экономический анализ» и другим. В качестве образовательных площадок выступили Учебный центр Сахалинэнерго и Научно-исследовательский центр обеспечения безопасности строительного комплекса.

– Повышение квалификации работников – это один из инструментов повышения производительности труда. Новые компетенции, знания и навыки, которые получили специалисты, позволят им работать на самом современном оборудовании и стать универсальными профессионалами. Предприятия за счет этого увеличат производительность труда, – отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

Отметим, что в 2020 году обучение в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдут 75 работников сахалинских предприятий. К 2024 году число таких работников должно составить не менее 791 человека.

Кроме того, нацпроект позволит до 90 процентов повысить удовлетворенность граждан деятельностью служб занятости. Они должны стать современными кадровыми центрами, а их специалисты – персональными консультантами для каждого, кто обращается в поисках работы.

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