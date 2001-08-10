Более 40 сахалинцев прошли профессиональное обучение благодаря нацпроекту. За счет бюджетных средств свою квалификацию повысили сотрудники птицефабрики «Островная», АО «Сахалинская коммунальная компания» и МУП «Городской водоканал».

Обучение проводилось по направлениям: «Складская логистика на предприятии», «Эффективное управление производственным участком», «Управление запасами», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация газовых котельных», «Автоматизированные системы управления», «Бухгалтерский учет экономический анализ» и другим. В качестве образовательных площадок выступили Учебный центр Сахалинэнерго и Научно-исследовательский центр обеспечения безопасности строительного комплекса.

– Повышение квалификации работников – это один из инструментов повышения производительности труда. Новые компетенции, знания и навыки, которые получили специалисты, позволят им работать на самом современном оборудовании и стать универсальными профессионалами. Предприятия за счет этого увеличат производительность труда, – отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

Отметим, что в 2020 году обучение в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдут 75 работников сахалинских предприятий. К 2024 году число таких работников должно составить не менее 791 человека.

Кроме того, нацпроект позволит до 90 процентов повысить удовлетворенность граждан деятельностью служб занятости. Они должны стать современными кадровыми центрами, а их специалисты – персональными консультантами для каждого, кто обращается в поисках работы.