Студенты-медики прибыли на Сахалин для прохождения практики. В Южно-Сахалинске начался семестр у учащихся базовой кафедры Тихоокеанского Государственного медицинского университета. Шестикурсники прибыли на остров для прохождения научно-практической части обучения, а после продолжат изучать теорию.

Практику студенты проходят в городской поликлинике №4 Южно-Сахалинска. В процессе работы приобретают навыки участкового терапевта. Проводят осмотры пациентов, параллельно с лечащими врачами назначают необходимые анализы и другие обследования, определяют тактику дальнейшего лечения.

– Ребята практикуются под надзором будущих коллег. Важно, что у них есть возможность перенять опыт у узких специалистов, таких, как окулист, лор, хирург, кардиолог, гастроэнтеролог. Под контролем опытных специалистов студенты могут решать реальные проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности, – отмечает заведующий отделением неотложной помощи городской поликлиники №4 Денис Пойлов.

В этом семестре запланировано изучение таких дисциплин, как поликлиническая терапия, эпидемиология, травматология, ортопедия, врачебная помощь в условиях ЧС и других предметов. Теорию будут преподавать специалисты из Владивостока. Обучение у ребят практически индивидуальное – в группе всего 9 студентов. Все коренные сахалинцы. Есть среди них и представители известных на острове врачебных династий. После окончания университета ребята планируют остаться в родном регионе. Часть из них придут работать в учреждения области участковыми терапевтами уже в будущем году. Другие продолжат обучение, чтобы получить узкую специализацию. Так, Оксана Главацкая после получения диплома мечтает поступить в ординатуру на отделение функциональной диагностики.

– Профессия врача – самая благородная. Стать доктором и помогать людям я мечтала с детства. А поскольку работать мне больше нравится с детками, хотелось бы в дальнейшем устроиться в областную детскую больницу, – поделилась Оксана.

Напомним, базовая кафедра Тихоокеанского Государственного медицинского университета была создана на Сахалине в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством области и руководством вуза в 2015 году. За это время подготовку прошли 32 студента. Некоторые обучались по целевым договорам с министерством здравоохранения Сахалинской области. Другие – выбрали обучение на кафедре, ориентируясь на перспективы трудоустройства и возможности профессионального роста.