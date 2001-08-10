Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вакцина от COVID массово поступит в регионы РФ в ноябре-декабре

Вакцина от COVID массово поступит в регионы РФ в ноябре-декабре

Массовые поставки вакцины от коронавируса поступят в российские регионы к ноябрю-декабрю этого года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, перед этим необходимо провести массовую вакцинацию населения против гриппа. Препарат уже поступил в регионы страны, в том числе и в Сахалинскую область.

"Мы должны соблюсти определенный порядок - сейчас поступила вакцина уже против гриппа, в том числе будут дополнительные поставки в регионы. Сейчас нужно начать непосредственно с вакцинации против гриппа, и при выработке иммунитета дальше начнется поставка уже остальных (вакцин - прим.ред.)", - приводит слова Мурашко "Интерфакс".

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