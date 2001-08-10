Niletto выступит в Южно-Сахалинске на День города

Приближается празднование Дня города в Южно-Сахалинске. 138-летие областного центра отметят в субботу, 12 сентября.

Как сообщили организаторы, праздничный концерт состоится на площади Победы. Начало в 18:00. Мероприятие откроет Вадим Самойлов, основатель рок-группы «Агата Кристи», после него для жителей и гостей областного центра выступят певец Niletto и первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra.

Отметим, праздничные мероприятия пройдут также в городском парке. Здесь сахалинцев ждут концертные выступления, спортивные соревнования и пенная вечеринка. Ознакомиться с программой мероприятия можно, перейдя по ссылке.