Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Боевые стрельбы проходят на Кунашире

Боевые стрельбы проходят на Кунашире

Администрация Южно-Курильска в своем аккаунте в instagram предупреждает жителей Кунашира о том, что на двух полигонах острова проходят боевые стрельбы.

Стрельба из стрелкового оружия, танков, артиллерии пройдет в селе Головнино у реки Белозерской 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 сентября.

А с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 30 сентября занятия по боевой подготовке пройдут на полигоне "Лагунное" в селе Дубовом.

Чтобы избежать несчастных случаев,  людям на территорию полигонов в указанные дни ходить запретили.

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