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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Боевые стрельбы проходят на Кунашире
Администрация Южно-Курильска в своем аккаунте в instagram предупреждает жителей Кунашира о том, что на двух полигонах острова проходят боевые стрельбы.
Стрельба из стрелкового оружия, танков, артиллерии пройдет в селе Головнино у реки Белозерской 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 сентября.
А с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 30 сентября занятия по боевой подготовке пройдут на полигоне "Лагунное" в селе Дубовом.
Чтобы избежать несчастных случаев, людям на территорию полигонов в указанные дни ходить запретили.
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