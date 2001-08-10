Боевые стрельбы проходят на Кунашире

Администрация Южно-Курильска в своем аккаунте в instagram предупреждает жителей Кунашира о том, что на двух полигонах острова проходят боевые стрельбы.

Стрельба из стрелкового оружия, танков, артиллерии пройдет в селе Головнино у реки Белозерской 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 сентября.



А с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 30 сентября занятия по боевой подготовке пройдут на полигоне "Лагунное" в селе Дубовом.

Чтобы избежать несчастных случаев, людям на территорию полигонов в указанные дни ходить запретили.