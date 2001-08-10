Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Скальный фестиваль пройдет в Южно-Сахалинске

Скальный фестиваль пройдет в Южно-Сахалинске

Скальный фестиваль пройдет в Южно-Сахалинске в предстоящую субботу, 12 сентября. Всех желающих, включая детей старше 6 лет, ждут на скальном массиве восточнее Хомутово с 11:00 до 17:00.

Как рассказали в пресс-службе клуба "Бумеранг", участников фестиваля ждут трассы трех уровней сложности: для детей от 6 лет, для людей от 14 лет и трасса повышенной сложности. Спецподготовки при этом не требуется. Программа включает также конкурсы и чаепитие.

Организаторы рекомендуют участникам приехать не позднее 16:00. При себе нужно иметь одежду по погоде, спортивную обувь, кружку или термос. Альпинистское всем выдадут.

Подробно узнать о фестивале можно в клубе "Бумеранг" в рабочее время по телефонам: 8-914-746-95-32, 300-506.

 

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