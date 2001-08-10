В Поронайске капитально отремонтируют баню

На территории Сахалинской области действует программа поддержки местных инициатив. Ежегодно жители области планируют обустройство своих сел, городских микрорайонов и совместно с муниципалитетом претендуют на финансовую поддержку из областного бюджета по программе поддержки местных инициатив. Каких результатов удалось добиться рассказала директор Финансово-экономического департамента Администрации Поронайского городского округа Ирина Заикина.

- В рамках проекта «Поддержка местных инициатив» в 2019 году в населенных пунктах Поронайского района в период с 16 июля 2019 года по 2 августа 2019 года организованы и проведены собрания, на которые пришли 256 жителей. По итогам собраний были выбраны восемь проектов и весь необходимый пакет документов был направлен в министерство финансов Сахалинской области для участия в конкурсе. По его результатам проекты прошли конкурсный отбор. Их реализация началась в 2020 году. Общий объем средств составляет 15,8 млн. рублей.

По состоянию на 01.09.2020 году завершены два общественно значимых проекта: уличное освещение в селе Забайкалец, стоимостью 2,4 млн. рублей и уличное освещение в селе Тихменево, стоимость проекта составила 1,9 млн. рублей. Также находятся в стадии завершения проект озеленения участка улицы Победы г.Поронайска (2,9 млн. рублей), устройство спортивной площадки с. Матросово (2,2 млн. рублей), благоустройство центра села Малиновка (2,1 млн. рублей), обустройство детской площадки с зонированием по возрасту в пгт Вахрушев (2 млн. рублей) и капитальный ремонт школьного стадиона в с. Восток, стоимость которого составляет 2,3 млн. рублей.

В Поронайском районе очередной цикл собраний прошел в период с 21 по 31 июля 2020 года. Для реализации выбраны следующие проекты: благоустройство центра села Малиновка, обустройство зоны отдыха села Матросово, обустройство детской площадки в пгт Вахрушев, обустройство детской площадки в с. Тихменево, капитальный ремонт бани в г. Поронайске, обустройство территории Мемориала «Память поколений» с. Восток, устройство ограждения и обустройство прилегающей территории социально-значимых объектов села Забайкалец.

На сегодняшний день ведется работа по подготовке проектно-сметной документации, которая необходима для расчетов окончательного размера затрат при проведении работ по реализации проектов. Затем по каждому проекту будет собран пакет документов и направлен в министерство финансов Сахалинской области для участия в конкурсе.