Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
Сегодня 01:48
76,07|89,57|40,32
На Сахалине возбуждено уголовное за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Администрация Южно-Курильска обсудит предоставление судсидий некоммерческим организациям

Администрация Южно-Курильска обсудит предоставление судсидий некоммерческим организациям

Департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:

Проект постановления администрации МО «Южно-Курильский городской округ» Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Южно-Курильский городской округ»

Предлагаемое правовое регулирование предусматривает предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в виде обеспечения затрат социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий (проектов) социальной направленности в сфере физической культуры и спорта.

Всех заинтересованных лиц просим направить предложения на адрес электронной почты   uk_molodezh@mail.ru   в срок до 28.09.2020
С уведомлением и опросным листом можно ознакомиться:
- на официальном сайте администрации МО "Южно-Курильский городской округ" http://www.yuzhnokurilsk.ru/  в разделе Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов;
- на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти и местного самоуправления Сахалинской области http://orv.sakhalin.gov.ru

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?