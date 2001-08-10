«Горный воздух» приглашает сахалинцев и гостей острова на музыкальный вечер «Огни города»
Зажигательное мероприятие - музыкальный вечер «Огни города» (12+) пройдет уже в эту пятницу, 11 сентября, на средней площадке СТК «Горный воздух». Начало мероприятия в 18.00. Гостей ждут яркие и незабываемые музыкальные и танцевальные номера от полюбившихся сахалинцам коллективов. Встречать гостей будет MarianaNelsen под музыку скрипки.
На средней площадке спортивно-туристического комплекса гостей музыкального вечера ждет зажигательная программа, заботливо подготовленная организаторами. Так на вечере выступят кавер-группа Real Time, диджей Николай Солнцев, вокалистка Элеонора Талалаева.
Танцевальный разогрев на танцполе, в котором сможет поучаствовать каждый, устроит популярный коллектив DefRush.
Специально для самых юных гостей музыкального вечера будет организована детская игровая зона. С детьми будут работать аниматоры и займут их разнообразными развлечениями: дженга, мыльные пузыри, рисовалки, кубики-рубрики, аквагрим и многое другое. Поэтому мероприятие можно и нужно посетить всей семьей.
Для комфортного времяпрепровождения на территории средней площадки СТК «Горный воздух» будет организована зона фуд-корта.
- Приглашаем наших дорогих сахалинцев и гостей острова посетить музыкальный вечер «Огни города». Мероприятие пройдет впервые, но мы гарантируем «Пледовое» настроение и замечательный закат и вид на огни ночного Южно-Сахалинска. Погода, если верить прогнозу, должна нам улыбнуться, поэтому вечер обещает быть незабываемым. Все наши гости ощутят атмосферу гостеприимства и получат заряд хорошего настроения», - сказала специалист по связям с общественностью СТК «Горный воздух» Анастасия Ульянова.
Стоимость подъема по канатной дороге в этот день с нижней до средней станции - 200 рублей (в стоимость включен подъем на канатной дороге от нижней до средней станции и посещение мероприятия).
Для всех желающих подняться на среднюю площадку самостоятельно вход составит 150 рублей (в стоимость включено посещение мероприятия и подъем на канатной дороге от средней до верхней станции).
Предусмотрен льготный проход для детей ростом до 125 см., пенсионеров и многодетных семей (количество детей от трёх человек и при наличии подтверждающих документов). Также льготные условия созданы и для людей с ограниченными возможностями здоровья - инвалидов 1 группы с сопровождающим и детей инвалидов до 18 лет с сопровождающим, они смогут посетить мероприятие бесплатно (при наличии подтверждающих документов).
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