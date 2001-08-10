ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса

В Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса. Это подтверждают официальные данные регионального патологоанатомического бюро, откуда сведения поступают в минздрав, а далее в статистику сайта Стопкоронавирус.рф и Росстата, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Официальная статистика по COVID-19 публикуется в двух основных источниках – на сайтах Стопкоронавирус.рф и Росстата. Первый обновляет сводку каждые сутки, вбивая цифры вручную, второй берет данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, основываясь на медицинских свидетельствах о смерти.

– Мы следуем клиническим рекомендациям и обязательно проводим исследование тела умершего на коронавирус. Если тест положительный, указываем это в свидетельстве о смерти, поэтому данные отражает Росстат, – пояснила начальник сахалинского областного патологоанатомического бюро Елена Веселко. – Основная масса умерших у нас – это люди в возрасте и с большим количеством заболеваний. Ковид мы можем указать как фоновое заболевание, и что оно могло повлиять на утяжеление течения основного недуга, но при этом причиной смерти не является. В нашей практике среди основных причин смерти – злокачественные новообразования, тяжелое течение диабета с хронической болезнью почек, заболевания сердечно-сосудистой системы, – добавила специалист.

Росстат в своих таблицах размещает данные по разделам, где коронавирус идентифицирован; не идентифицирован; не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания; не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие.

Глава Росстата Павел Малков ранее объяснял, почему ведомство обозначает наличие этой болезни у умерших, даже если она в целом не повлияла на печальный исход. На сайте Росстата есть конкретный пример, когда в статистику попал особенный случай смерти человека с сопутствующим коронавирусом, но не от этой болезни.

– Например, еще когда только начинали разбираться, обсуждали случай, когда человек с психическими отклонениями выпал из окна, а у него потом нашли коронавирус. Как учитывать этот случай? Очевидно, что его некорректно вносить в прямую статистику смертей от коронавируса. Но и не упомянуть тоже нельзя, ведь вирус был диагностирован, – отметил Павел Малков.

По итогам июля в таблицы Росстата внесены сведения о 18 умерших сахалинцах с сопутствующим ковидом. В 17 случаях инфекция никак не повлияла на исход события. И только в одном случае ковид повлиял на осложнения, но не стал основной причиной смерти.