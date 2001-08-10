ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
В Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса. Это подтверждают официальные данные регионального патологоанатомического бюро, откуда сведения поступают в минздрав, а далее в статистику сайта Стопкоронавирус.рф и Росстата, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Официальная статистика по COVID-19 публикуется в двух основных источниках – на сайтах Стопкоронавирус.рф и Росстата. Первый обновляет сводку каждые сутки, вбивая цифры вручную, второй берет данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, основываясь на медицинских свидетельствах о смерти.
– Мы следуем клиническим рекомендациям и обязательно проводим исследование тела умершего на коронавирус. Если тест положительный, указываем это в свидетельстве о смерти, поэтому данные отражает Росстат, – пояснила начальник сахалинского областного патологоанатомического бюро Елена Веселко. – Основная масса умерших у нас – это люди в возрасте и с большим количеством заболеваний. Ковид мы можем указать как фоновое заболевание, и что оно могло повлиять на утяжеление течения основного недуга, но при этом причиной смерти не является. В нашей практике среди основных причин смерти – злокачественные новообразования, тяжелое течение диабета с хронической болезнью почек, заболевания сердечно-сосудистой системы, – добавила специалист.
Росстат в своих таблицах размещает данные по разделам, где коронавирус идентифицирован; не идентифицирован; не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания; не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие.
Глава Росстата Павел Малков ранее объяснял, почему ведомство обозначает наличие этой болезни у умерших, даже если она в целом не повлияла на печальный исход. На сайте Росстата есть конкретный пример, когда в статистику попал особенный случай смерти человека с сопутствующим коронавирусом, но не от этой болезни.
– Например, еще когда только начинали разбираться, обсуждали случай, когда человек с психическими отклонениями выпал из окна, а у него потом нашли коронавирус. Как учитывать этот случай? Очевидно, что его некорректно вносить в прямую статистику смертей от коронавируса. Но и не упомянуть тоже нельзя, ведь вирус был диагностирован, – отметил Павел Малков.
По итогам июля в таблицы Росстата внесены сведения о 18 умерших сахалинцах с сопутствующим ковидом. В 17 случаях инфекция никак не повлияла на исход события. И только в одном случае ковид повлиял на осложнения, но не стал основной причиной смерти.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:42 Сегодня Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Северо-Курильске
10:12 Сегодня Мост на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывают на капитальный ремонт
09:34 Сегодня Еще 41 случай COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области
11:32 Сегодня Участок Компроспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира закрыли на капремонт
09:34 3 Сентября В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19
10:42 3 Сентября Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
11:32 3 Сентября Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
16:42 10 Августа Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу
15:04 11 Августа Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?