Мост на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывают на капитальный ремонт

Автомобильный мост через руч. Пригородный на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывается на капитальный ремонт.

В связи с этим с 09.00 10 сентября движение транспорта будет осуществляться по временному объезду, возведенному с западной стороны на время ремонтных работ.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к капитальному ремонту ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Емельянова. Полностью дорогу приведут в порядок в 2021 году.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.