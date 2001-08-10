Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Мост на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывают на капитальный ремонт

Мост на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывают на капитальный ремонт

Автомобильный мост через руч. Пригородный на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске закрывается на капитальный ремонт.

В связи с этим с 09.00 10 сентября движение транспорта будет осуществляться по временному объезду, возведенному с западной стороны на время ремонтных работ.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к капитальному ремонту ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Емельянова. Полностью дорогу приведут в порядок в 2021 году.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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