Участок Компроспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира закрыли на капремонт

Последний участок Коммунистического проспекта закрывается на капитальный ремонт. С 9 сентября подрядная организация приступила к подготовительным работам на отрезке от ул. Дзержинского до пр. Мира.

В рамках капитального ремонта заменят инженерные коммуникации: водопровод, ливневая канализация, коммуникации связи, обустроят пешеходные зону, оборудуют уличное освещение, заменят дорожное полотно, сообщили в администрации города.

Завершить работы планируется в октябре. Движение общественного транспорта будет организовано по пр. Мира и ул. Хабаровской.

Напомним, в прошлом году подрядная организация привела в порядок участок от ул. Горького до пр. Мира. В этом году работы продолжились от ул. Вокзальной до пр. Мира. На сегодня уже отремонтированы два из четырех участков — от ул. Вокзальной до пересечения с ул. Амурской. Движение по ним восстановлено. Участок от ул. Амурской до ул. Чехова для движения транспорта планируется открыть в ближайшее время.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.