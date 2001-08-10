Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок Компроспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира закрыли на капремонт

Участок Компроспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира закрыли на капремонт

Последний участок Коммунистического проспекта закрывается на капитальный ремонт. С 9 сентября подрядная организация приступила к подготовительным работам на отрезке от ул. Дзержинского до пр. Мира.

В рамках капитального ремонта заменят инженерные коммуникации: водопровод, ливневая канализация, коммуникации связи, обустроят пешеходные зону, оборудуют уличное освещение, заменят дорожное полотно, сообщили в администрации города.

Завершить работы планируется в октябре. Движение общественного транспорта будет организовано по пр. Мира и ул. Хабаровской.

Напомним, в прошлом году подрядная организация привела в порядок участок от ул. Горького до пр. Мира. В этом году работы продолжились от ул. Вокзальной до пр. Мира. На сегодня уже отремонтированы два из четырех участков — от ул. Вокзальной до пересечения с ул. Амурской. Движение по ним восстановлено. Участок от ул. Амурской до ул. Чехова для движения транспорта планируется открыть в ближайшее время.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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