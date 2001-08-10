Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года
Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает "Интерфакс".
Он напомнил, что правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей. За неделю ее действия туристы купили туры почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили для нее более миллиона предложений.
"Это очень хорошее начало, мы видим позитивный эффект от этих мер. Мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено по нашим расчетам около семи рублей - такой хороший мультипликатор, то есть деньги пошли в регионы. Мы видим, что программа получает поддержку бизнеса, турбизнеса прежде всего. Есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, так как мы слышим обратную связь по поводу услуги и что говорит сама туриндустрия", - сказал Чернышенко.
По его словам, программу нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, а также скорректировать условия, сделав ее более удобной и доступной для людей.
Напомним, распродажа туров по России с кэшбэком прошла с 21 по 28 августа на сайте мирпутешествий.рф. В рамках нее туристам после покупки путешествий возвращался кэшбэк в размере до 20% стоимости туров. Всего программой воспользовались около 60 тысяч человек.
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