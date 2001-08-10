Средняя зарплата в Южно-Сахалинске - 112,5 тысяч рублей
Южно-Сахалинск отметит 138-летие уже в эту субботу, 12 сентября. Специалисты областной службы статистики подготовили данные, приуроченные ко Дню города.
Численность населения в 2019 году составила 200,6 тысяч человек, из них 105,3 тысячи женщин и 95,3 тысячи мужчин. На 1000 мужчин приходится 1105 женщин. По сравнению с 2018 годом доля детей в возрасте 0-15 лет увеличилась на 1,3% и составила около 20% от общей численности населения области. Средний возраст в городском округе составил 37,8 лет, у мужчин – 35,5, у женщин – 39,8.
Как отметили в Сахалинстате, значимое место в городской экономике занимают обрабатывающие производства. В их структуре основную долю от общего объема области составляют:
- переработка рыбы (55,5%),
- сыра и творога (44,9%),
- хлеба и хлебобулочных изделий (19,4%),
- кондитерских изделий (14,0%),
- мясных полуфабрикатов (11,3%),
- воды минеральной (4,2%),
- масла сливочного (4,3%).
В Южно-Сахалинске сосредоточены основные сельхозпредприятия. Так, с начала года производство мяса увеличилось на 27,2%, молока –на 1,1%, производство яиц снизилось на 0,3% в соответствии с прошлым годом.
Основной фактор, характеризующий социально-демографическое самочувствие населения города, – заработная плата. Среднемесячная зарплата по городу за семь месяцев выше среднеобластного уровня на 12,4% и составляет 112,5 тысяч рублей. Больше всего зарабатывают те, кто занят добычей сырой нефти и природного газа, сотрудники финансовой сферы и государственного управления.
Кроме того, в январе-июле в Южно-Сахалинске сдали в эксплуатацию 1258 новых благоустроенных квартир. Их общая площадь - 99,0 тысяч "квадратов". Наибольшие объемы жилищного строительства за 7 месяцев ввели в областном центре – 67,3% от общего объема по области.
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