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16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска и Ключей останется без света
Часть Южно-Сахалинска и Ключей останется без света завтра, 11 сентября.
Как сообщают в ПАО "Сахалинэнерго", на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях пройдут плановые ремонтные работы.
Так, в Ключах без света с 09:00 до 19:00 останутся товарищества "Трансстроевец", "Тайга".
В областном центре ограничения коснутся потребителей, живущих или работающих по адресам:
с 10:00 до 17:00
- ул. Железнодорожная, 141в, 155, 168/2, 168/3, 168 9/1;
- ул. Пуркаева, 128;
с 10:00 до 18:00
- пр. Мира, 1ж;
- ул. Донская, 13, 17а;
с 13:30 до 16:30
- ул. Вокзальная, 74, 76, 76а, 80, 80а, 82, 85;
- ул. Железнодорожная, 85, 85а, 87, 87а, 91а, 105, 109, 111-113, 115, 138, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 159г;
- ул. Пограничная, 63, 63а, 78, 80, 80а, 80б, 82а, 82б, 89б;
- пер. Солнечный, 9а;
с 09:00 до 10:00 на 1-5 минут свет будут отключать у потребителей по адресам:
- пр. Мира, 1, 1б, в, ж, 2-7, 7-10, 10б;
- ул. Долинская, 21-27, 35, 35а;
- ул. Кооперативная, 20, 22;
- ул. Ленина, 1,1а-и;
- ул. С.Лазо, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Новая, 17-38;
- ул. Пролетарская, 2, 7, 7а, 9, 11, 12, 21, 22;
- ул. Украинская, 19, 21, 22а, 24-38,38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 53, 59-63, 65, 68, 68а, 68/5, 70, 70а, 70б, 72-73а, 81, 95, 95а;
- ул. Шлакоблочная, 24, 24а, 28а, 33-35,37
- пер. Энергетиков, 1а, 6.
Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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