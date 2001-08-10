Все госсервисы хотят перевести на единый портал госуслуг к 2022 году

Перевести всех госсервисы на единый портал госуслуг хотят в России к концу 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а его идею уже поддержал Путин.

По словам Чернышенко, сейчас в каждом федеральном ведомстве есть замруководителя, который отвечает за цифровую трансформацию этого органа. "Такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем мы предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти: и на региональном, и, самое главное, на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств", - пояснил он.

Вице-премьер считает, что опыт пандемии доказал, что правительство может запускать электронные госуслуги буквально в течение одной-двух недель, пишет "Интерфакс".

"За эти три тяжелых ковидных месяца мы на-гора выдали 12 госуслуг. Они стали полностью цифровыми. Это и материнский капитал, и выплаты пособий, и оформление электронных больничных, и выдача электронных пропусков. По ним были поданы более 50 млн электронных заявлений и 46 млн услуг были оказаны", - сказал Чернышенко.

Чернышенко отметил, что такая модернизация уже идет во всех перечисленных им ведомствах, и необходимые средства на это уже заложены в бюджете.

"Но также нужна унификация правил оказания услуг, как муниципальных, так и региональных, чтобы для получения услуг в разных субъектах не требовался разный набор документов. Так зачастую сейчас происходит. То есть критерии по всей стране должны быть одинаковыми, а схемы этих запросов на всех уровнях едиными, чтобы все обращались к единым типам баз", - добавил он.