Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня ночью часть Южно-Сахалинска останется без воды

Сегодня ночью часть Южно-Сахалинска останется без воды
Дома в семи микрорайонах Южно-Сахалинска останутся без воды этой ночью.
 
Как сообщают в администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водозаборе "Рогатка" в ночь на 11 сентября с 0.00 до 6.00 будет ограничена подача холодной воды на 3 – 16 этажи жилых домов 4, 7, 8, 13, 13а, 14, 16 микрорайонов. 
 
Телефон диспетчерской службы МКП "Горводоканала": 72-32-40.

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