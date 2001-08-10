Девятый класс в долинской школе №2 ушел на дистанционное обучение. У одного из учеников диагностировали коронавирусную инфекцию. Чтобы не допустить распространения заболевания, по распоряжению Роспотребнадзора 9Б с 10 сентября учится удаленно.

Такой режим продлится до получения отрицательного результата анализа и не менее 14 дней с даты контакта с заболевшим. В школе №2 проведут дополнительную дезинфекцию с использованием специальных средств. Все ученики и учителя, которые общались с пациентом, сдадут тесты на COVID-19.

Отметим, что каждый день для учеников начинается с термометрии. Ребят с температурой выше 37,1 градуса отстраняют от занятий. В сахалинских школах регулярно производится тщательная санитарная обработка. Образовательные учреждения оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве.

Кроме того, в Южно-Сахалинске закрылся на карантин детский сад №46 «Жемчужина». У одной из сотрудниц выявили коронавирус. В дошкольном учреждении проведут тщательную санитарную обработку помещений всех групп, пищеблока, мест общего пользования. Решение об открытии детского сада будет принято после проверки результатов дезинфекции контролирующими органами.