В селе Правда Холмского района новоселье справят 87 семей
В селе Правда Холмского района новоселье справят 87 семей. До конца года здесь введут в эксплуатацию жилой дом. Новостройка имеет пять этажей, сейчас подрядчик заканчивает благоустройство придомовой территории. В нее входят детская площадка, парковка, зеленая зона и малые архитектурные формы.
Дом сдадут с чистовой отделкой, сообщили в правительстве Сахалинской области. Рабочие установят сантехнику, пожарную сигнализацию, электрические плиты и водонагреватели. В первую очередь квартиры в новостройке получат владельцы ветхого и аварийного жилья. Многие семьи ждут переселения более пяти лет.
– Строительство этого дома для меня – очень радостное событие. Дом, в котором я сейчас живу начал разрушаться после сильного землетрясения в 2007 году. Отопление в нем печное – за зиму сжигаем более десяти тон угля. А канализации и вовсе нет, – поделилась одна из местных жительниц.
Как подчеркнул глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов, благодаря усилиям региональных властей в муниципальном образовании началось строительство не только арендных домов, но и новостроек для людей, которые попадают под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Его в округе насчитывается более 15 тысяч квадратных метров. Большая часть расположена в черте города, остальные – в селах.
Отметим, в 2019 году в селе Костромское были сданы в эксплуатацию три трехэтажки. Более двадцати семей тогда получили новые квартиры.
В этом году планируется сдача 40-квартирного дома по улице Школьной в Холмске. Работы там идут полным ходом.
Отметим, объем социального жилья в этом году почти вдвое превышает показатели 2019-го. До конца года планируется сдать 90 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переедут более 3 800 сахалинцев и курильчан. Всего в 2020 году в островном регионе должны построить 430 тысяч квадратных метров жилья.
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