Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
Сегодня 05:31
74,89|88,68|40,39
Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей продлили
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к паспорту и визе

Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
 
Как напоминают РИА Новости, в августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали в НИЦЭМ им. Гамалеи и производят вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?