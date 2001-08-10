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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к паспорту и визе
Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Как напоминают РИА Новости, в августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали в НИЦЭМ им. Гамалеи и производят вместе с Российским фондом прямых инвестиций.
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