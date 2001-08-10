Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 12 сентября для проезда закроют перекресток ул. Ленина и пр. Победы

В ночь на 12 сентября для проезда закроют перекресток ул. Ленина и пр. Победы

В связи с непогодой работы по асфальтированию перекрестка ул. Ленина и пр. Победы перенесены на ночь 12 сентября. Сквозного проезда для транспорта не будет с 21.00 11 сентября до 06.00 12 сентября.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта проводится ремонт ул. Ленина на участке от пр. Победы до ул. Пограничной. Подрядная организация заменит дорожное полотно, обновит пешеходные зоны и заменит бордюрные камни.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

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