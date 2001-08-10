Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей продлили
Период дополнительных выплат к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, официально зарегистрированному в службе занятости, продлен до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
Это одна из мер поддержки жителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиардов рублей.
Отметим, гражданам, уже зарегистрировавшимся в центрах занятости и получавшим доплаты на детей на протяжении предыдущих месяцев, выплата будет продлена автоматически.
Напомним, выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 года.
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