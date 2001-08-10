Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей продлили
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей продлили

Период дополнительных выплат к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, официально зарегистрированному в службе занятости, продлен до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Это одна из мер поддержки жителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиардов рублей.

Отметим, гражданам, уже зарегистрировавшимся в центрах занятости и получавшим доплаты на детей на протяжении предыдущих месяцев, выплата будет продлена автоматически.

Напомним, выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 года.

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