Доплаты к пособию по безработице на несовершеннолетних детей продлили

Период дополнительных выплат к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, официально зарегистрированному в службе занятости, продлен до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Это одна из мер поддержки жителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиардов рублей.

Отметим, гражданам, уже зарегистрировавшимся в центрах занятости и получавшим доплаты на детей на протяжении предыдущих месяцев, выплата будет продлена автоматически.

Напомним, выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 года.