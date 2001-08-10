Теплая погода ждет Сахалинцев и Курильчан в эти выходные

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни антициклон по-прежнему будет определять погоду Сахалина. Осадков не будет, температура ночью 6°…11°, в долинах 0°…+5°, днём 13°…18°.

В Южно-Сахалинске без осадков, температура ночью 3°…5°, днём 16°…18°.

До середины недели сохранится влияние антициклона, постепенно будет прогреваться воздух, температуры повысятся на 2°- 4°. В среду антициклон начнёт отходить в Тихий океан, уступая место области пониженного давления с дождями. Конец недели будет по-осеннему пасмурным и дождливым.

На юге Курил в выходные дни дождей не будет, температура ночью 7°…12°, днём 12°…17°. На севере небольшой дождь, ветер северо-западный 15-20 м/с, температура ночью 4°…9°, днём 9°…14°.

Со вторника на севере гряды дожди прекратятся, ослабеет ветер. В пятницу дожди начнутся на юге.