В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России» (ЭССЕ-РФ 3) проходит в стране в третий раз по инициативе Министерства здравоохранения РФ. Авторы проекта рассчитывают изучить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и факторы их риска в различных регионах, сообщили в правительстве области.

В этом году для проведения мониторинга были отобраны 30 субъектов РФ. В их числе – Сахалинская область. В процесс будут вовлечены специалисты девяти медицинских госучреждений островного региона. Им предстоит обследовать около 2 тысяч человек в возрасте от 35 до 74 лет. Перед проведением мониторинга с сахалинскими медиками провели обучающие семинары и тренировочные занятия специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» (НМИЦ ПМ) Министерства здравоохранения РФ.

– У вас также, как и везде, проводятся диспансеризация, профосмотры, но это исследование отличается методически, – рассказала Юлия Баланова, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний НМИЦ терапии и профилактической медицины. – Кроме тех, кто приходит на медосмотры, будут обследоваться и граждане, которые никогда не обращаются за помощью к врачу.

Планируется, что обследование пройдет путем случайного выбора адресов, так называемых домохозяйств, предоставленных сотрудниками исследовательского центра. В мониторинге смогут принять участие все жители, совместно проживающие по одному адресу, независимо от степени родства. Опрос будет затрагивать вопросы здоровья, самочувствия, принимаемых мер относительно своего состояния.

– Ранее Сахалинская области не принимала участия в таких крупномасштабных исследованиях. Поэтому интересно посмотреть по результату, каким будет профиль рисков в вашей области, – подчеркивает важность мероприятия Имаева Асия, к.м.н., старший научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний НМИЦ терапии и профилактической медицины.

Исследование начнется в сентябре и продлится до марта. Каждый регион, принимающий участие в мониторинге, по завершении сбора информации представит данные в федеральный центр. Его итоги позволят получить данные о реальном состоянии здоровья населения страны с позиции сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска.