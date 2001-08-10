Проект учеников школы № 2 «Аллея ветеранов» продолжает свою реализацию

В рамках проекта «Молодежный Бюджет» Сахалинской области учащиеся 11 классов продолжают обустройство проспекта. Реконструкция проекта проходит в несколько этапов, так как на конкурсе рассматриваются проектные предложения, оценочная стоимость реализации которых не должна превышать 3 млн. рублей.

Сначала вид аллеи преобразился саженцами деревьев и мемориальной плитой, затем была установлена стела и светящиеся консоли. В этом году установили информационные стенды «Герои земли сахалинской» с рубиновыми звездами, именами и кратким описанием подвигов героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне и освобождении Сахалина и Курильских островов. Сам процесс еще не закончен. В скором временем зажгутся звезды, а в планах старшеклассников на следующий год облагородить территорию, поставить вазоны и заняться озеленением.

Напомним, что проект «Молодежный бюджет» дает реальную возможность учащимся 9-11 классов общеобразовательных школ предложить идеи по обустройству своего села или города. Проекты, предложенные старшеклассниками, должны набрать наибольшее количество голосов на молодежном общественном совете и получить положительное заключение от органа исполнительной власти Сахалинской области о возможности их реализации в течение одного года.