Торжественное шествие прошло в парке Южно-Сахалинска в День города
Губернатор островного региона принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 138-летию областного центра. Самым массовым из них стало торжественное шествие в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, к которому присоединились более 1200 человек. Это студенты, творческие и спортивные коллективы, представители крупных компаний и военные оркестры из Читы, Хабаровска и Владивостока. Парад прошел на стадионе «Космос».
– В этот день желаю всем горожанам счастья, здоровья, всего самого доброго и хорошего. Особенно хочется поблагодарить за большой труд врачей и учителей – вы занимаетесь важным делом. Спасибо нефтяникам, инженерам, социальным работникам, трудовым коллективам и представителям коммерческой сферы. Вы создаете экономику Южно-Сахалинска и делаете город удобным для жизни. В этот день мы благодарим заслуженных жителей, которые вложили много сил и энергии в становление города, – поприветствовал собравшихся Валерий Лимаренко. – Друзья мои, наш город – очень гостеприимный и современный, а вы – прекрасные люди. С праздником!
– Город дорожит своим уникальным прошлым, ценит своё стабильное настоящее и уверенно шагает в будущее. За эти годы Южно-Сахалинск превратился из маленького поселения в уютный, комфортный, столичный город. Мы готовы принимать мероприятия федерального масштаба. Мы строим школы, детские сады, обустраиваем дворы и дома, создаем новые улицы и жилые кварталы. Всё это происходит благодаря вашей поддержке, – добавил мэр Сергей Надсадин.
Также на стадионе «Космос» состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы. Параллельно – под зажигательные песни – здесь проходили соревнования и показательные выступления по воркауту, стритболу, роликам, фрисби, настольному теннису и мини-футболу. Трудовые коллективы приняли участие в спартакиаде, а все желающие могли сдать нормы ГТО.
– Я сегодня привел на праздник свою бабушку. Она впервые поиграла в дартс. Практически попала в «яблочко». Ей очень понравилось. Настроение отличное. Сегодня планирую в парке провести весь день. Замечательный праздник, – отметила жительница областного центра Анастасия Климова.
Особое внимание – ценителям живой музыки. Для них организована работа сразу нескольких концертных точек. Так, на танцевальной площадке выступили оркестры, а также городские вокальные ансамбли. С 15:00 до 18:00 у музыкального фонтана пройдет фестиваль Сахалинской песни «Мир без границ».
– Приехали из Корсакова всей семьей. У меня, жены, сына и дочки интересы разные. Однако каждому есть чем заняться. К примеру, я послушал возле озера выступление оркестра народных инструментов. Очень красиво играют. А дети бегают по фотозонам – наверное, для инстаграма себя снимают. Жена – фанат бардовской песни. Сейчас пошла на выступление артистов. С погодой очень повезло. В общем, отлично проводим время, – рассказал Сергей Лебедев.
Помимо меломанов, у озера Верхнее собрались фанаты парусного спорта. Здесь состоялись показательные выступления и турниры по этой дисциплине.
Отметим, празднование Дня города продолжится и вечером. В 18:00 на площади Победы, где установили сцену, выступят Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»), один из самых популярных российских исполнителей Niletto и танцующий симфонический оркестр Concord Orchestr.
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