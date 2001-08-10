Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Осенняя ярмарка прошла в Южно-Курильске

Осенняя ярмарка прошла в Южно-Курильске

В Южно-Курильске прошла очередная осенняя ярмарка, в которой участвовали фермеры, предприниматели, предложившие результаты своего труда для жителей острова Кунашир.

Вот что рассказала Наталья Жданова, руководитель отдела экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ»:

- На территории МО проходит мероприятие в формате «Сахалинская ярмарка». Уже второй год мы проводим мероприятие, к которому очень положительно относятся местные жители.

Для гостей ярмарки был представлен широкий ассортимент товаров,  это молочная продукция наших фермеров, овощи местные, выращенные на садово-огородных участках Кунашира, выпечка, которую изготавливают наши производители, рыбопродукция, изготовленная на рыбоперерабатывающих предприятиях Кунашира и Шикотана, а также привозная продукция предпринимателей наших соседей.

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