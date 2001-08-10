Ногликский район отметил 90-летие. Для жителей муниципалитета в честь этого события организовали масштабный праздничный концерт. В нем приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы островного региона. Собравшихся с праздником поздравил первый заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора и правительства островного региона Сергей Байдаков.

- От имени губернатора Валерия Лимаренко сердечно поздравляю всех жителей Ногликского района с юбилейной датой. Сегодня Ноглики – современный поселок, который продолжает активно развиваться. Самое главное его богатство – люди. Вы много работаете, создаете семьи, делаете жизнь лучше. Не сомневаюсь в вашей искренней любви к родному краю. С праздником! - отметил Сергей Байдаков.

Первый заместитель губернатора наградил почетными грамотами областного правительства за многолетний добросовестный труд директора школы №1 Виктора Кулиша и старшего мастера управляющей организации «Ноглики» Владислава Добровольского.

Благодарность губернатора за особый вклад в социально-экономическое развитие региона была вручена директору общества с ограниченной ответственностью «Спецавтотранспорт» Олегу Путинцеву, а также генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Олимпик Строй» Юрию Кимайкину.

Почетную грамоту областного министерства культуры и архивного дела за вклад в развитие библиотечного дела вручили заведующей центральной детской библиотекой Надежде Чапале и заведующей отделом обслуживания Ногликской централизованной библиотечной системы Анастасии Чертихиной.

Кроме того, во время рабочей поездки в Ногликский район Сергей Байдаков совместно с главой муниципалитета Сергеем Камелиным и заместителем председателя областной Думы Александром Ивашовым посетили строительную площадку будущего центра творчества и воспитания. Здание предназначено для учреждений дополнительного образования. Площадь объекта – 3 тысячи квадратных метров. Его сдадут до конца 2020 года, а в начале 2021 здание выкупит муниципалитет. На эти цели направят около 400 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

Еще одна важная стройка - цех по производству колбасных изделий, мощностью 5 тонн в сутки. Здесь будут выпускать колбасы, сосиски, ветчину, деликатесы и полуфабрикаты. Ввод запланирован на четвертый квартал 2020 года. Общий объём инвестиций - 120 миллионов рублей, в том числе - 12,5 миллионов из областного бюджета.