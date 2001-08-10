Ногликский район отметил 90-летие
Ногликский район отметил 90-летие. Для жителей муниципалитета в честь этого события организовали масштабный праздничный концерт. В нем приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы островного региона. Собравшихся с праздником поздравил первый заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора и правительства островного региона Сергей Байдаков.
- От имени губернатора Валерия Лимаренко сердечно поздравляю всех жителей Ногликского района с юбилейной датой. Сегодня Ноглики – современный поселок, который продолжает активно развиваться. Самое главное его богатство – люди. Вы много работаете, создаете семьи, делаете жизнь лучше. Не сомневаюсь в вашей искренней любви к родному краю. С праздником! - отметил Сергей Байдаков.
Первый заместитель губернатора наградил почетными грамотами областного правительства за многолетний добросовестный труд директора школы №1 Виктора Кулиша и старшего мастера управляющей организации «Ноглики» Владислава Добровольского.
Благодарность губернатора за особый вклад в социально-экономическое развитие региона была вручена директору общества с ограниченной ответственностью «Спецавтотранспорт» Олегу Путинцеву, а также генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Олимпик Строй» Юрию Кимайкину.
Почетную грамоту областного министерства культуры и архивного дела за вклад в развитие библиотечного дела вручили заведующей центральной детской библиотекой Надежде Чапале и заведующей отделом обслуживания Ногликской централизованной библиотечной системы Анастасии Чертихиной.
Кроме того, во время рабочей поездки в Ногликский район Сергей Байдаков совместно с главой муниципалитета Сергеем Камелиным и заместителем председателя областной Думы Александром Ивашовым посетили строительную площадку будущего центра творчества и воспитания. Здание предназначено для учреждений дополнительного образования. Площадь объекта – 3 тысячи квадратных метров. Его сдадут до конца 2020 года, а в начале 2021 здание выкупит муниципалитет. На эти цели направят около 400 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.
Еще одна важная стройка - цех по производству колбасных изделий, мощностью 5 тонн в сутки. Здесь будут выпускать колбасы, сосиски, ветчину, деликатесы и полуфабрикаты. Ввод запланирован на четвертый квартал 2020 года. Общий объём инвестиций - 120 миллионов рублей, в том числе - 12,5 миллионов из областного бюджета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня На дистанционное обучение в области переходят еще два класса
10:12 Сегодня До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича
10:42 Сегодня Солнцевский угольный разрез устраняет последствия землетрясения
- 11:32 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
09:34 8 Сентября Спасатели нашли партмоне и ПТС на имя пропавшего в Поронайском районе пенсионера
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
09:34 4 Сентября Двух студентов ищут на Шикотане
Выбор редакции
- 15:04 Вчера Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?