Участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» присоединились к празднованию 138-летия островной столицы

12 сентября участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» поздравили жителей столицы островного региона со 138-летием города.

Музыканты пяти военных оркестров приняли участие в утреннем праздничном шествии в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина на стадионе «Космос».

Мимо главной трибуны под музыку парадным строем промаршировали: военный оркестр имени О. Лундстрема 101-й бригады управления 29 общевойсковой армии Восточного военного округа (г. Чита), военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ (г. Хабаровск), оркестр штаба Тихоокеанского флота (г. Владивосток), военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (г. Новосибирск). Завершил шествие оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова (г. Москва). Гости преподнесли южно-сахалинцам в качестве подарка лучшие номера из своих плац-концертов.

После шествия три военных музыкальных коллектива из Читы, Хабаровска и Владивостока переместились на танцевальную площадку парка, где к радости зрителей продолжили свои выступления уже на сцене.

В первой части концерта выступил военный оркестр имени О. Лундстрема 101-й бригады управления 29 общевойсковой армии. Музыканты порадовали сахалинцев достаточно ёмкой программой, в которой нашлось место для классики («Триумфальный марш» из оперы Д. Верди «Аида», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна), для инструментальных произведений XX века («Либертанго» А. Пьяццоллы), для песен с военной тематикой («Синий платочек», «Три танкиста») и для образцов современной эстрады (композиции из репертуара групп «Самоцветы», «Земляне» и др.)

На Сахалине мы впервые, – рассказал начальник и художественный руководитель оркестра, майор Александр Денисов. – Приятно было посетить города острова: в Поронайске и Макарове мы выступали в залах, а в Синегорске 11 сентября дали концерт на площади. Принимали нас везде радушно. Мы исполняли марши, вальсы, классическую музыку в джазовой обработке, современные произведения.

В составе коллектива выступает солист, Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Моисеев. Военный дирижер оркестра – старший лейтенант Кирилл Жарков.

Во второй части концерта на сцену вышли музыканты военного оркестра штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ. Гости из Хабаровска исполнили несколько русских народных песен в современной обработке, в их числе знаменитое произведение «Из-за острова на стрежень». Прозвучала и белорусская «Купалинка». Позже музыканты коллектива обратились к творчеству Владимира Высоцкого и Александра Зацепина. Песни исполнила солистка оркестра Дарья Трифонова. В финале своего выступления музыканты сыграли свинг, а завершили свой выход на сцену зажигательной латиноамериканской музыкой.

Дирижировали оркестром – начальник военно-оркестровой службы Восточного округа войск национальной гвардии РФ, подполковник Вячеслав Бородин и начальник оркестра Павел Широков, который показал превосходное владение трубой и фортепиано. Старший лейтенант Широков стал любимцем публики в Тымовском и Смирных во время фестивальной поездки по Сахалину.

- Зрители на Сахалине очень приветливые, – поделился он впечатлениями. – На концерте в Смирных даже не хватило мест в зале для всех желающих посетить наш концерт. Такой интерес – самая главная награда для нас, как артистов. Это еще больше укрепило в нас желание еще сильней полюбить островную публику.

Завершающей частью концерта стало выступление оркестра штаба Тихоокеанского флота, которое зрители приняли с огромным восторгом.

- Мы затронули в своем выступлении две основных темы, – рассказал начальник оркестра, капитан 3 ранга Илья Сергеев. – В программу вошли произведения с морской тематикой, ведь море – это наша профессия, душа каждого из нас. И, конечно, мы не смогли обойти стороной тему 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны.

В концерте прозвучал вальс Ильи Шатрова «На сопках Манчжурии». В сопровождении оркестра выступила студентка Приморского краевого колледжа искусств Елизавета Гукина, которая уже два года сотрудничает с оркестром штаба ТОФ. Прозвучала одна из фольклорных композиций и песня из репертуара Елены Ваенги.

В концерте также принял участие популярный островной певец – в недавнем прошлом солист Сахалинской филармонии Павел Алдаков. У Павла было всего один вечер для совместной репетиции с оркестром из Владивостока. Несмотря на это, артист легко нашел взаимопонимание с музыкантами. Прозвучали известные песни «Синие дали» и «Чертово колесо», а также знаменитое творение композитора Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам», которым гости из Приморья завершили свой концерт под бурные овации!

Напомним, что Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» близится к завершению. Церемония закрытия пройдет 13 сентября на стадионе «Космос». Мероприятие проводится в островном регионе в рамках реализации национального проекта «Культура».