Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска и пригорода 15 сентября останется без света

Часть Южно-Сахалинска и пригорода 15 сентября останется без света
Часть Южно-Сахалинска и пригорода 15 сентября останется без света. Как сообщают в ФРС ПАО "Сахалинэнерго", на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях пройдут плановые ремонтные работы.
 
С 09:00 до 19:00 не будет света в частных домах, расположенных западнее пересечения улиц Южной и Инженерной в Санаторном, а также в садовых товариществах "Тайга" и "Трансстроевец".
 
В Дальнем электричество планируют отключить с 13:00 до 17:00 в домах № 1а, 7, 9, 11-20 по улице Студенческой.
 
В областном центре ограничения могут коснуться следующих адресов: 
 
С 09:00 до 12:00
 
- ул. Комсомольская, 259в, 271а; 
 
с 13:30 до 16:00
 
- ул. Есенина, 4, 12, 12а;
 
- ул. Комсомольская, 263, 263а, 265, 269,  269а, 269-б, 271, 273,273а,д, 281;
 
- ул. Пуркаева, 29-37(нечет.), 33/1;
 
- пр. Мира, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а;
 
- ул. Поповича, 43, 43а, 45, 45а, 47;
 
- ул. Физкультурная, 120, 122, 124, 124а,б,в, 126, 126а, б, в;
 
с 09:00 до 18:00
 
- ул. Украинская, 70, 72, 72/5, 72/6, 72/47.
 
Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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