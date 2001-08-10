Часть Южно-Сахалинска и пригорода 15 сентября останется без света. Как сообщают в ФРС ПАО "Сахалинэнерго", на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях пройдут плановые ремонтные работы.

С 09:00 до 19:00 не будет света в частных домах, расположенных западнее пересечения улиц Южной и Инженерной в Санаторном, а также в садовых товариществах "Тайга" и "Трансстроевец".

В Дальнем электричество планируют отключить с 13:00 до 17:00 в домах № 1а, 7, 9, 11-20 по улице Студенческой.

В областном центре ограничения могут коснуться следующих адресов:

С 09:00 до 12:00

- ул. Комсомольская, 259в, 271а;

с 13:30 до 16:00

- ул. Есенина, 4, 12, 12а;

- ул. Комсомольская, 263, 263а, 265, 269, 269а, 269-б, 271, 273,273а,д, 281;

- ул. Пуркаева, 29-37(нечет.), 33/1;

- пр. Мира, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а; - ул. Поповича, 43, 43а, 45, 45а, 47; - ул. Физкультурная, 120, 122, 124, 124а,б,в, 126, 126а, б, в;

с 09:00 до 18:00

- ул. Украинская, 70, 72, 72/5, 72/6, 72/47.

Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.