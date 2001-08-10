Лучших студентов определят на Сахалине

Стартовал прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2020». Подать заявку островитяне могут до 15 октября.

«Студент Года» — это ежегодная национальная премия, в рамках которой награждают лучших студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В этом году она проходит в три этапа. Первый – региональный, где участникам необходимо подать заявку и предоставить портфолио. Второй – Всероссийский заочный этап, на которых отправят документы лучших в регионе. Третий – очное награждение победителей на финале премии.

Участниками премии могут стать студенты очной формы обучения в возрасте до 25 лет, за плечами которых уже есть достижения в различных областях профессиональной деятельности.

В 2020 году премия проводится по следующим номинациям среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования:

«Председатель совета обучающихся года»,

«Общественник года»,

«Интеллект года»,

«Иностранный студент года»,

«Творческая личность года»,

«Спортсмен года»,

«Профессионал года»,

«Староста года».

Также в 2020 году объявлены коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Киберспортивный клуб года», «Юридическое объединение года», «Студенческое научное общество года», «Комиссия по качеству образования года».

Для участия в региональном этапе, необходимо направить на электронный адрес rsm-sakh@mail.ru ссылку на облачное хранилище, содержащее пакет документов (в электронном формате), с обязательной пометкой в теме письма «Заявка (наименование организации) на заочный этап СГ»:

- скан-копия заявки на участие в Региональном этапе (.pdf или .jpg) (приложение 2);

- скан-копии справок с мест учебы участников (.pdf или .jpg);

- видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника в заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия в номинациях (п.7.2);

- скан-копии зачетных книжек победителей регионального этапа в индивидуальных номинациях: за последние 2 учебных семестра для обучающихся на 2 курсе и выше, за один учебный семестр для обучающихся на 1 курсе на момент проведения регионального этапа, заверенные в образовательной организации (первый разворот и развороты учебных семестров) (.pdf или .jpg).

Заявки принимают 6 октября. Организаторами регионального этапа премии являются Сахалинский молодёжный ресурсный центр, региональное отделение «Российского Союза Молодежи» при поддержке агентства по делам молодёжи островного региона.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону: 8(4242) 47-29-88 (Александр Юрьевич).